Украину накроют грозы, местами с градом и шквалами. Синоптики объявили штормовое предупреждение

В среду, 9 июня, на всей территории Украины пройдут грозы.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в отдельных районах ожидаются град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В то же время в большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.