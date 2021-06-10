Синоптики предупредили о новой атаке непогоды: на всей территории Украины ожидаются дожди, местами с градом

По данным синоптиков, в отдельных районах возможны град и шквалы 15—20 м/с (I уровень опасности, желтый). В частности, град прогнозируют в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В четверг, 10 июня, в Украине днем пройдут умеренные кратковременные дожди и грозы .

Температура воздуха будет достигать +20...+25 °С. В Карпатах будет прохладнее — до +12...+17 °С.

В Киеве тоже ожидается умеренный кратковременный дождь и гроза, ветер северо-западный, 5—10 м/с. Температура воздуха +22...+24 °С.

В то же время синоптики предупредили, что в Волынской, Ровенской, Львовской и Тернопольской областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.