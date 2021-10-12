На курорті «Буковель» пішов сніг

Гірськолижний туристичний курорт «Буковель» (Івано-Франківська область) почало засипати снігом.
За прогнозами погоди сніг буде йти увесь день, а температура повітря опускатиметься до -1 °С. Сніг також очікується в четвер, суботу та неділю.
На Facebook-сторінці курорту сніг можна спостерігати в прямому ефірі.
На горі Піп Іван Чорногірський також випав сніг. У районі гори сильний туман і хмарно.
- У вересні в Україну прийшло похолодання. Синоптики прогнозують, що осінь в Україні буде дуже сухою, особливо в жовтні. Також можливі ранні заморозки.
- Сніг у Карпатах почали фіксувати ще в червні, у вересні на горі Піп Іван були перші морози.