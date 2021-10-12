На курорте «Буковель» пошел снег

Горнолыжный туристический курорт «Буковель» (Ивано-Франковская область) начало засыпать снегом.

По прогнозам погоды снег будет идти весь день, а температура воздуха будет опускаться до -1 °С. Снег также ожидается в четверг, субботу и воскресенье.

На Facebook-странице курорта снег можно наблюдать в прямом эфире.

На горе Поп Иван Черногорский также выпал снег. В районе горы сильный туман и облачно.