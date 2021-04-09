Курорт «Буковель» откроется в первый день ослабления карантина на Прикарпатье

Горнолыжный туристический курорт «Буковель» в связи с ослаблением карантина в Ивано-Франковской области возобновит работу 10 апреля.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец комплекса Александр Шевченко.
«Прикарпатье вышло из «красной» зоны. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Будут работать подъемники № 1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться», — рассказал он и пригласил людей приезжать в Карпаты.
Отдельно Шевченко отметил, что Прикарпатье из «красной» зоны переходит сразу в «желтую».
Также информацию подтвердили на официальном сайте курорта.
«Возможно, завтра нам не удастся запустить большинство сервисов и трасс, но завтра и в дальнейшем мы каждый день будем активно работать над тем, чтобы максимально быстро и полноценно заработали все сервисы курорта. Уже завтра начинают работать подъемники: 1R, 2R, 7. Подъемник № 2 работает в режиме обзорного», — уточнили на сайте.
В то же время на курорте предупредили, что вечернего катания пока не будет, только с 08:00 до 16:30.
«Все паркинги (кроме многоуровневого паркинга № 2) в первые дни возобновления работы будут бесплатными. Открытый паркинг рядом с трассой 7а (так называемые «полки») пока работать не будет», — добавили в «Буковеле».
- Горнолыжный курорт «Буковель» в Ивано-Франковской области закрыли на карантин по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 12 марта из-за критической ситуации с коронавирусом в регионе.
- В Украине до 30 апреля действует адаптивный карантин. 9 апреля Министерство здравоохранения седьмой раз с начала пандемии утвердило изменения в протокол лечения коронавируса.
- В «красную» зону добавили Запорожскую и Хмельницкую области, а потом еще и Харьковскую.
- В Украине тем временем увеличивается суточный прирост новых больных. Рекордное количество смертей от коронавируса в Украине зафиксировали 6 апреля — тогда умер 481 больной, а наибольшее количество новых случаев выявили 2 апреля — 20 341. Темпы вакцинации при этом низкие. С 24 февраля вакцинировали всего 334,5 тысячи человек.