Курорт «Буковель» откроется в первый день ослабления карантина на Прикарпатье

Горнолыжный туристический курорт «Буковель» в связи с ослаблением карантина в Ивано-Франковской области возобновит работу 10 апреля.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил совладелец комплекса Александр Шевченко.

«Прикарпатье вышло из «красной» зоны. Завтра Буковель будет открыт для туристов. Будут работать подъемники № 1, 2, 7. И с каждым днем количество подъемников, трасс и других объектов будет увеличиваться», — рассказал он и пригласил людей приезжать в Карпаты.

Отдельно Шевченко отметил, что Прикарпатье из «красной» зоны переходит сразу в «желтую».

Также информацию подтвердили на официальном сайте курорта.

«Возможно, завтра нам не удастся запустить большинство сервисов и трасс, но завтра и в дальнейшем мы каждый день будем активно работать над тем, чтобы максимально быстро и полноценно заработали все сервисы курорта. Уже завтра начинают работать подъемники: 1R, 2R, 7. Подъемник № 2 работает в режиме обзорного», — уточнили на сайте.

В то же время на курорте предупредили, что вечернего катания пока не будет, только с 08:00 до 16:30.

«Все паркинги (кроме многоуровневого паркинга № 2) в первые дни возобновления работы будут бесплатными. Открытый паркинг рядом с трассой 7а (так называемые «полки») пока работать не будет», — добавили в «Буковеле».