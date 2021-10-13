У «Центренерго» замінили виконувача обовʼязків генерального директора

Наглядова рада «Центренерго» звільнила виконувача обов’язків генерального директора Юрія Власенка з посади.
Про це повідомили у пресслужбі компанії 12 жовтня.
Як зазначається, Власенко подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Наразі його обов’язки покладені на члена дирекції «Центренерго» Віталія Довгаля.
- Кабінет міністрів призначив Юрія Власенка виконувачем обовʼязків генерального директора державної компанії «Центренерго» 26 лютого 2021 року.
- Наприкінці травня 2020 року у Фонді держмайна заявили, що компанію «Центренерго» повернули під контроль держави та призначили нового виконувача обовʼязків директора підприємства — Олександра Корчинського.
- Звільнення Власенка відбулося на тлі чуток про зрив початку опалювального сезону. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через рекордні ціни на газ і вугілля українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу.
- 11 жовтня Закарпатська та Хмельницька області оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення бюджетних установ. 12 жовтня до них приєдналася Львівщина.