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У «Центренерго» замінили виконувача обовʼязків генерального директора

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Наглядова рада «Центренерго» звільнила виконувача обов’язків генерального директора Юрія Власенка з посади.

Про це повідомили у пресслужбі компанії 12 жовтня.

Як зазначається, Власенко подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Наразі його обов’язки покладені на члена дирекції «Центренерго» Віталія Довгаля.

  • Кабінет міністрів призначив Юрія Власенка виконувачем обовʼязків генерального директора державної компанії «Центренерго» 26 лютого 2021 року.
  • Наприкінці травня 2020 року у Фонді держмайна заявили, що компанію «Центренерго» повернули під контроль держави та призначили нового виконувача обовʼязків директора підприємства — Олександра Корчинського.
  • Звільнення Власенка відбулося на тлі чуток про зрив початку опалювального сезону. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що через рекордні ціни на газ і вугілля українські теплоелектроцентралі значно зменшили виробництво електроенергії, а ті, що частково використовують вугілля, припинили роботу.
  • 11 жовтня Закарпатська та Хмельницька області оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу для опалення бюджетних установ. 12 жовтня до них приєдналася Львівщина.