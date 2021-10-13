В «Центрэнерго» заменили исполняющего обязанности генерального директора

Наблюдательный совет «Центрэнерго» уволил исполняющего обязанности генерального директора Юрия Власенко с должности.

Об этом сообщили в пресс-службе компании 12 октября.

Как отмечается, Власенко подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сейчас его обязанности возложены на члена дирекции «Центрэнерго» Виталия Довгаля.