Захоплення кораблів у Керченській протоці: Україна виступила на слуханнях в Арбітражному суді

Україна виступила на слуханнях Арбітражного суду в Гаазі у справі про захоплення Росією трьох українських кораблів та їх екіпажів. Під час виступу Київ засудив вчорашні заяви російської сторони та наголосив на зневазі Росією міжнародного права.

Про це йдеться у вступній промові агента України Оксани Золотарьової, яку опублікував пресцентр МЗС.

Агент зазначила, що РФ порушила основоположний принцип морського права: імунітет військових кораблів.

«Конвенція ООН з морського права гарантує цей імунітет. Це означає, що кораблі ВМС України – «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» – є втіленням нашого суверенітету і як такі заслуговують на повагу. Проте Росія не поважає міжнародне право. Як і не поважає суверенітет України», — наголосила Золотарьова.

Вона назвала імена усіх українців, яких Росія заарештувала, тримала під вартою та переслідувала в рамках кримінальної справи, це:

капітан другого рангу Денис Гриценко;

старший лейтенант Роман Мокряк;

капітан-лейтенант Богдан Небилиця;

старшина першої статті Олег Мельничук;

капітан третього рангу Володимир Лісовий;

капітан-лейтенант Сергій Попов;

ктарші лейтенанти Андрій Драч та Василь Сорока;

старші матроси Андрій Артеменко, Віктор Безпальченко, Юрій Без’язичний, Андрій Оприско, Володимир Терещенко, Михайло Власюк, Володимир Варимез, та В’ячеслав Зінченко;

матроси Андрій Ейдер, Богдан Головаш, Євгеній Семидоцький, та Сергій Цибізов;

старший мічман Юрій Будзило та мічман Андрій Шевченко, та старшини другої статті Владислав Костишин та Сергій Чуліба.

Агент зазначила, що Росія не хоче, щоб цей арбітраж розглядав справу України.

«Росія прагне уникнути вирішення спору за Конвенцією ООН з морського права, навіть не дивлячись на те, що дала свою згоду на це. Росія вважає, що може порушувати міжнародне право без будь-яких наслідків. Росія помиляється. Значну кількість її аргументів Міжнародний трибунал з морського права вже відхилив», — сказала Золотарьова.

Цей трибунал у Гамбурзі видав наказ, яким постановив, що Росія повинна негайно звільнити кораблі та військовослужбовців Міжнародний трибунал у Гамбурзі визнав, що має попередню юрисдикцію у справі для видачі цього наказу.

Цього тижня все, про що просить Україна, — це щоб Арбітраж пішов подібним шляхом і визнав свою юрисдикцію у цій справі.