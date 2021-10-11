У Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці

В Гаазі розпочинаються слухання у справі про захоплення Росією українських моряків та кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.
«З 11 жовтня Україна братиме участь в усних слуханнях у справі проти РФ про порушення нею імунітету українських військово-морських кораблів і їхніх екіпажів. Слухання, які відбуватимуться в арбітражі, утвореному згідно з додатком VII до Конвенції ООН з морського права, стосуватимуться заперечень Росією юрисдикції арбітражу», — повідомили в МЗС.
Там додали, що Росія скористалася правом на оскарження юрисдикції арбітражу. Україна відповість на заперечення Росії щодо юрисдикції на усних слуханнях. «Україна впевнена, що Трибунал визнає юрисдикцію в цій справі, і Росія понесе відповідальність за грубі порушення морського права», — йдеться в заяві.
У МЗС нагадали, що РФ представить свою позицію 11 жовтня, а Україна — 12 жовтня. Слухання розпочнуться о 14:00 за київським часом.
У травні 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права, розташований у Гамбургу, ухвалив рішення, яким зобовʼязав РФ звільнити три українських кораблі та їхні екіпажі.
- 25 листопада 2018 року в акваторії Керченської протоки російські кораблі атакували український буксир «Яни Капу» і два артилерійських катери «Нікополь» і «Бердянськ». Під час атаки росіяни відкрили вогонь, у результаті чого кілька моряків отримали поранення. У Росії їх більш як 9 місяців судили за порушення кордону РФ.
- 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною всі 24 моряки повернулися в Україну.
- 20 листопада 2019 року захоплені росіянами катери«Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» прибули в порт Очакова. Їх зустрів президент Володимир Зеленський. Він оглянув кораблі і заявив, що Україна звернеться до Росії з вимогою повернути компоненти, які були з них зняті. Пізніше стало відомо, що росіяни зняли з кораблів унітази, розетки, проводку, радіообладнання і багато іншого. ФСБ Росії заявило, що кораблі повертали в нормальному стані.
- 29 грудні 2020 року Україна відремонтувала буксир «Яни Капу», в жовтні — «Бердянськ», а в травні — «Нікополь».