Арбітражний трибунал у жовтні почне слухання справи про захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці

Міжнародний арбітражний суд 11 жовтня розпочне слухання у справі України проти Росії про захоплення українських військових кораблів і моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«11 жовтня Арбітражний трибунал розпочне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно незаконного захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 українських моряків — військовослужбовців ВМС ЗС України», — написав Кулеба в Twitter.

Міністр зазначив, що для України це дуже важлива справа, в якій буде доводитися агресія Росії, незаконне затримання кораблів і моряків, а також протиправне судилище щодо військових. Україна в суді буде відстоювати принципи міжнародного морського права.

«Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах — це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву», — заявив Кулеба.