Арбитражный трибунал в октябре начнет слушание дела о захвате Россией украинских кораблей в Керченском проливе

Международный арбитражный суд 11 октября начнет слушания по делу Украины против России о захвате украинских военных кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«11 октября Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 трех украинских судов «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», а также 24 украинских моряков — военнослужащих ВМС ВС Украины», — написал Кулеба в Twitter.

Министр отметил, что для Украины это очень важное дело, в котором будет доказываться агрессия России, незаконное задержание кораблей и моряков, а также противоправное судилище в отношении военных. Украина в суде будет отстаивать принципы международного морского права.

«Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло. Эффективная работа МИД в международных судах — это инструмент установления справедливости и еще один рычаг давления на Москву», — заявил Кулеба.