Захват кораблей в Керченском проливе: Украина выступила на слушаниях в Арбитражном суде

Украина выступила на слушаниях Арбитражного суда в Гааге по делу о захвате Россией трех украинских кораблей и их экипажей. Во время выступления Киев осудил вчерашние заявления российской стороны и отметил пренебрежение России международным правом.

Об этом говорится во вступительной речи агента Украины Оксаны Золотаревой, которую опубликовал пресс-центр МИД.

Агент отметила, что РФ нарушила основополагающий принцип морского права: иммунитет военных кораблей.

«Конвенция ООН по морскому праву гарантирует этот иммунитет. Это означает, что корабли ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — являются воплощением нашего суверенитета и как таковые заслуживают уважения. Однако Россия не уважает международное право. Как и не уважает суверенитет Украины», — отметила Золотарева.

Она назвала имена всех украинцев, которых Россия арестовала, держала под стражей и преследовала в рамках уголовного дела:

капитан второго ранга Денис Гриценко;

старший лейтенант Роман Мокряк;

капитан-лейтенант Богдан Небылица;

старшина первой статьи Олег Мельничук;

капитан третьего ранга Владимир Лисовой;

капитан-лейтенант Сергей Попов;

старшие лейтенанты Андрей Драч и Василий Сорока;

старшие матросы Андрей Артеменко, Виктор Безпальченко, Юрий Безъязычный, Андрей Опрыско, Владимир Терещенко, Михаил Власюк, Владимир Варимез и Вячеслав Зинченко;

матросы Андрей Эйдер, Богдан Головаш, Евгений Семидоцкий и Сергей Цыбизов;

старший мичман Юрий Будзило и мичман Андрей Шевченко, старшины второй статьи Владислав Костышин и Сергей Чулиба.

Агент также отметила, что Россия не хочет, чтобы этот арбитраж рассматривал дело Украины.

«Россия стремится уйти от решения спора согласно Конвенции ООН по морскому праву, даже несмотря на то, что дала свое согласие на это. Россия считает, что может нарушать международное право без каких-либо последствий. Россия ошибается. Значительное количество ее аргументов Международный трибунал по морскому праву уже отклонил», — сказала Золотарева.

Этот суд в Гамбурге издал приказ, которым постановил, что Россия должна немедленно освободить корабли и военнослужащих. Международный трибунал в Гамбурге признал, что имеет предварительную юрисдикцию по делу для выдачи этого приказа.

На этой неделе все, о чем просит Украина, — это чтобы Арбитраж пошел таким же путем и признал свою юрисдикцию по этому делу.