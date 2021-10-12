Екологи подали позов до суду в Гаазі на президента Бразилії за вирубку лісів Амазонії. Це назвали злочином проти людяності

Екологи подали позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі на президента Бразилії Жаїра Болсонару. Вони заявили, що вирубка лісів Амазонії є злочином проти людяності.

Про це пише Deutsche Welle.

Позов подала австрійська екологічна організація AllRise. Активісти вважають, що адміністрація Болсонару несе відповідальність за вирубку тропічних лісів в Амазонії. За його президентства її темпи зросли на 88%.

«Болсонару систематично послаблює і скасовує закони та механізми контролю й прицільно вживає заходів проти екологів. Дії Болсонару безпосередньо повʼязані з негативними наслідками для клімату в усьому світі», — підкреслюється в позові.

За даними екологів, стрімка вирубка лісів Амазонії призведе до ще більшого пришвидшення глобального потепління, а жертвами зміни клімату вже в цьому столітті можуть стати близько 180 тисяч людей.