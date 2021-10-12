Экологи подали иск в суд в Гааге на президента Бразилии за вырубку лесов Амазонии. Это назвали преступлением против человечности

Экологи подали иск в Международный уголовный суд в Гааге на президента Бразилии Жаира Болсонару. Они заявили, что вырубка лесов Амазонии является преступлением против человечности.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Иск подала австрийская экологическая организация AllRise. Активисты считают, что администрация Болсонару несет ответственность за вырубку тропических лесов в Амазонии. При его президентстве ее темпы выросли на 88%.

«Болсонару систематически ослабляет и отменяет законы и механизмы контроля и прицельно принимает меры против экологов. Действия Болсонару непосредственно связаны с негативными последствиями для климата во всем мире», — подчеркивается в иске.

По данным экологов, быстрая вырубка лесов Амазонии приведет к еще большему ускорению глобального потепления, а жертвами изменения климата уже в этом веке могут стать около 180 тысяч человек.