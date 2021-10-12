Прокуратура обшукала «Київзеленбуд» у справі про присвоєння 800 тисяч гривень на благоустрої Куренівського парку

Співробітники Подільської окружної прокуратури провели обшуки у службових приміщеннях комунального обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про присвоєння 800 тисяч гривень на благоустрої Куренівського парку.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Слідство встановило, що між «Київзеленбудом» і приватним товариством було укладено договір підряду про проведення благоустрою парку в Подільському районі та після завершення були підписані акти виконаних робіт, в яких завищили обсяги робіт і витрати на матеріали.
У цій справі 5 жовтня вже повідомили про підозру заступнику генерального директора «Київзеленбуду», який міг підписати ці акти, і підряднику.
У прокуратурі заявили, що обшуки проводять у звʼязку з «виникненням необхідності вилучення документів, що мають значення для кримінального провадження».
У КМДА заявили, що «Київзеленбуд» надавав всі необхідні документи і співпрацює зі слідством. При цьому там зазначили, що обшуки повʼязані з іншою справою — про ухилення від сплати 30 мільйонів гривень податків. У рамках цього розслідування прокуратура приходила з обшуками у травні.
- У серпні через справу про ухилення від сплати податків з обшуками до «Київзеленбуду» прийшла Державна фіскальна служба. За даними фіскалів, протягом 2019—2020 років комунальники укладали угоди на роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку в Києві на суму понад 220 мільйонів гривень із фіктивними підприємствами, унаслідок чого службові особи кількох товариств ухилились від сплати ПДВ на понад 30 мільйонів гривень.
- Раніше столична прокуратура повідомляла, що йдеться про компанії «Євротехнології Груп», «Будмонтажсервіс 1» і «Промбудмеханізація», які будували та реконструювали парки «Наталка», «Совки», «Веселка», «Куренівський» та інші.