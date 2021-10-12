Прокуратура обшукала «Київзеленбуд» у справі про присвоєння 800 тисяч гривень на благоустрої Куренівського парку

Співробітники Подільської окружної прокуратури провели обшуки у службових приміщеннях комунального обʼєднання «Київзеленбуд» у справі про присвоєння 800 тисяч гривень на благоустрої Куренівського парку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Слідство встановило, що між «Київзеленбудом» і приватним товариством було укладено договір підряду про проведення благоустрою парку в Подільському районі та після завершення були підписані акти виконаних робіт, в яких завищили обсяги робіт і витрати на матеріали.

У цій справі 5 жовтня вже повідомили про підозру заступнику генерального директора «Київзеленбуду», який міг підписати ці акти, і підряднику.

У прокуратурі заявили, що обшуки проводять у звʼязку з «виникненням необхідності вилучення документів, що мають значення для кримінального провадження».

У КМДА заявили, що «Київзеленбуд» надавав всі необхідні документи і співпрацює зі слідством. При цьому там зазначили, що обшуки повʼязані з іншою справою — про ухилення від сплати 30 мільйонів гривень податків. У рамках цього розслідування прокуратура приходила з обшуками у травні.