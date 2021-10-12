Прокуратура обыскала «Киевзеленстрой» по делу о присвоении 800 тысяч гривен на благоустройстве Куреневского парка

Сотрудники Подольской окружной прокуратуры провели обыски в служебных помещениях коммунального объединения «Киевзеленстрой» по делу о присвоении 800 тысяч гривен на благоустройстве Куреневского парка.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следствие установило, что между «Киевзеленстроем» и частным обществом был заключен договор подряда о проведении благоустройства парка в Подольском районе и после завершения был подписаны акты выполненных работ, в которых завысили объемы работ и затраты на материалы.
По этому делу 5 октября уже сообщили о подозрении заместителю генерального директора «Киевзеленстроя», который мог подписать эти акты, и подрядчику.
В прокуратуре заявили, что обыски проводят в связи с «возникновением необходимости изъятия документов, имеющих значение для уголовного производства».
В КГГА заявили, что «Киевзеленстрой» предоставил все необходимые документы и сотрудничает со следствием. При этом там указали, что обыски связаны с другим делом — об уклонении от уплаты 30 миллионов гривен налогов. В рамках этого расследования прокуратура приходила с обысками в мае.
- В августе из-за дела об уклонении от уплаты налогов с обысками в «Киевзеленбуд» пришла Государственная фискальная служба. По данным фискалов, в течение 2019—2020 годов коммунальщики заключали сделки по строительству и реконструкции парков отдыха в Киеве на сумму более 220 миллионов гривен с фиктивными предприятиями, вследствие чего должностные лица нескольких обществ уклонились от уплаты НДС на более чем 30 миллионов гривен.
- Ранее столичная прокуратура сообщала, что речь идет о компаниях «Евротехнологии Групп», «Строймонтажсервис 1» и «Промстроймеханизация», которые строили и реконструировали парки «Наталка», «Совки», «Радуга», «Куреневский» и другие.