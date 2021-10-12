Губернатор Техасу заборонив примусову вакцинацію від коронавірусу

Ебботт також закликав законодавців штату ухвалити відповідний закон. «Вакцинація від COVID-19 безпечна, ефективна і є нашим найкращим захистом від вірусу, але вона повинна залишатися добровільною, а не примусовою», — сказав губернатор в заяві.

Раніше цього року Ебботт скасував вимогу носити маски в штаті. У серпні він також підписав указ про заборону обовʼязкової вакцинації людей, які працюють у державних установах, включаючи державні школи та університети.

При цьому суди Техасу розглядають численні скарги на рішення Ебботта скасувати обовʼязкове носіння масок.