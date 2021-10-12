Губернатор Техасу заборонив примусову вакцинацію від коронавірусу

Губернатор штату Техас Грег Ебботт видав указ, який забороняє всім організаціям, включаючи приватні компанії, примушувати співробітників вакцинуватися.
Про це повідомляє BBC
Ебботт також закликав законодавців штату ухвалити відповідний закон. «Вакцинація від COVID-19 безпечна, ефективна і є нашим найкращим захистом від вірусу, але вона повинна залишатися добровільною, а не примусовою», — сказав губернатор в заяві.
Раніше цього року Ебботт скасував вимогу носити маски в штаті. У серпні він також підписав указ про заборону обовʼязкової вакцинації людей, які працюють у державних установах, включаючи державні школи та університети.
При цьому суди Техасу розглядають численні скарги на рішення Ебботта скасувати обовʼязкове носіння масок.
- Раніше Пентагон ухвалив рішення запровадити обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для американських військових.
- У вересні в США сотні медичних працівників звільнили або усунули від роботи за відмову вакцинуватися від COVID-19.
- Американська авіакомпанія United Airlines звільнила 593 співробітників через їх відмови вакцинуватися від коронавірусу.