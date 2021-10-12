Губернатор Техаса запретил принудительную вакцинацию от коронавируса

Эбботт также призвал законодателей штата принять соответствующий закон. «Вакцинация от COVID-19 безопасна, эффективна и является нашей лучшей защитой от вируса, но должна оставаться добровольной, а не принудительной», — сказал губернатор в заявлении.

Ранее в этом году Эбботт отменил требование носить маски в штате. В августе он также подписал указ о запрете обязательной вакцинации людей, работающих в государственных учреждениях, включая государственные школы и университеты.

При этом суды Техаса рассматривают многочисленные жалобы на решение Эбботта отменить обязательное ношение масок.