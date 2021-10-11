У Кремлі схвалили «важливу публікацію» Медведєва про Україну та її владу, в якій «багато що називається своїми іменами»

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав статтю заступника голови Ради Безпеки РФ Дмитра Медведєва про Україну та українських політиків «важливою публікацією», в якій «багато що називається своїми іменами».

Про це він заявив в коментарі «РБК».

«Безумовно, це дуже важлива публікація Дмитра Анатолійовича в поважному виданні. Дійсно, багато що називається своїми іменами. Дійсно, на різних рівнях ми багато говорили про складнощі відновлення діалогу, враховуючи, що попередні домовленості не виконуються українськими партнерами», — сказав Пєсков.

Він також наголосив, що думка Медведєва «йде в унісон із тим, що в різних формулюваннях озвучувалося на різних рівнях».

«Річ у тому, що модальності не змінюються, не змінюється статус щодо виконання попередніх домовленостей, і в цьому контексті, звичайно, якісь перспективи [переговорів] не проглядаються, хоча готовність як така президентом неодноразово декларувалося», — додав представник Кремля.