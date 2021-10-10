У Татарстані розбився літак із парашутистами, 16 людей загинули

У Росії, у Республіці Татарстан вранці 10 жовтня розбився легкий літак із парашутистами. Загинули 16 людей, ще шестеро постраждали.
Про це повідомляє РБК.
Інцидент стався у Мензелінському районі на сході республіки. На борту перебували 20 парашутистів і два члени екіпажу. Шістьох рятувальники знайшли живими і передали медикам.
Причини аварії встановлять пізніше.
Президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов сказав, що у літака відмовив один із двигунів. У звʼязку з авіакатастрофою понеділок, 11 жовтня, у Татарстані оголосили днем жалоби.
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