В Татарстане разбился самолет с парашютистами, 16 человек погибли

В России, в Республике Татарстан утром 10 октября разбился легкий самолет с парашютистами. Погибли 16 человек, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел в Мензелинском районе на востоке республики. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых спасатели нашли живыми и передали медикам.

Причины аварии установят позже.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал, что у самолета отказал один из двигателей. В связи с авиакатастрофой понедельник, 11 октября, в Татарстане объявили днем траура.