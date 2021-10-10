В Татарстане разбился самолет с парашютистами, 16 человек погибли

В России, в Республике Татарстан утром 10 октября разбился легкий самолет с парашютистами. Погибли 16 человек, еще шестеро пострадали.
Об этом сообщает РБК.
Инцидент произошел в Мензелинском районе на востоке республики. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. Шестерых спасатели нашли живыми и передали медикам.
Причины аварии установят позже.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал, что у самолета отказал один из двигателей. В связи с авиакатастрофой понедельник, 11 октября, в Татарстане объявили днем траура.
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