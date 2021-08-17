Под Москвой разбился экспериментальный военно-транспортный самолет. Момент катастрофы сняли очевидцы

Под Москвой во вторник, 17 августа, возле аэродрома «Кубинка» разбился новейший легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. На борту находились три человека, по предварительной информации, никто не выжил.

Об этом сообщают российские информационные агентства ТАСС и Интерфакс.

Полет был тренировочным. Авария произошла в лесополосе при заходе на посадку. После падения самолет взорвался, сейчас он полностью разрушен. Источник ТАСС сообщает, что на борту находился экипаж из трех человек — по предварительным данным, никто не выжил.

Почему произошла катастрофа — пока неизвестно, для расследования создадут отдельную комиссию. Интерфакс со ссылкой на свой источник пишет, что самолет мог разбиться из-за отказа техники, поскольку «машина экспериментальная, опытная, ее испытывали при избыточных нагрузках, поэтому версия отказа техники в приоритете». Среди других версий — ошибка экипажа. За штурвалом был герой России Николай Куимов — он протестировал более 35 типов самолетов.

Ил-112В — новейший российский легкий турбовинтовой военно-транспортный самолет. Максимальная высота полета — 7 600 метров. В его грузовой кабине можно разместить автомобиль типа УАЗ-452, до 50 человек или до 26 парашютистов с личным вооружением.