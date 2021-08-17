Під Москвою розбився експериментальний військово-транспортний літак. Момент катастрофи зняли очевидці

Під Москвою у вівторок, 17 серпня, біля аеродрому Кубинка розбився новітній легкий військово-транспортний літак Іл-112В. На борту перебували троє людей, попередньо ніхто не вижив.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства ТАСС та Интерфакс.

Політ був тренувальним. Аварія сталась у лісосмузі при заході на посадку. Після падіння літак вибухнув, зараз він повністю зруйнований. Джерело ТАСС повідомляє, що на борту перебував екіпаж з трьох людей — за попередніми даними, ніхто не вижив.

Чому саме стався цей інцидент — поки невідомо, для його розслідування створять окрему комісію. Интерфакс з посиланням на своє джерело пише, що літак міг розбитися через відмову техніки, адже «машина експериментальна, досвідчена, її випробовували при надлишкових навантаженнях, тому версія відмови техніки у пріоритеті». Серед інших версій — помилка екіпажу.

Іл-112В — новітній російський легкий турбогвинтовий військово-транспортний літак. Максимальна висота польоту — 7 тисяч 600 метрів. У його вантажній кабіні можна розмістити автомобіль типу УАЗ-452, до 50 людей або до 26 парашутистів з особистим озброєнням.