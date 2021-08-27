В России разбился военный самолет Су-24. Это четвертая катастрофа за месяц

В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Пилотам удалось катапультироваться и выжить.
Минобороны РФ подтверждает катастрофу самолета, об этом в пятницу, 27 августа, сообщил ТАСС
Причиной крушения стал отказ техники во время тренировочного полета.
Катастрофа произошла в районе города Верещагино. Пилоты не местные, они прилетели в регион на учения. Самолет принадлежит Восточному военному округу.
Су-24 — советский фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.
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