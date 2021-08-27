У Росії розбився військовий літак Су-24. Це четверта катастрофа за місяць

У Пермі розбився бомбардувальник Су-24. Пілотам вдалося катапультуватися і вижити.
Міноборони РФ підтверджує катастрофу літака, про це в пʼятницю, 27 серпня, повідомило агентство ТАСС
Причиною катастрофи стала відмова техніки під час тренувального польоту.
Катастрофа сталася в районі міста Верещагино. Пілоти не місцеві, вони прилетіли в регіон на навчання. Літак належить Східному військовому округу.
Су-24 — радянський фронтовий бомбардувальник, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів, зокрема у складних погодних умовах. Він може вражати наземні та надводні цілі вдень та вночі, зокрема на малих висотах.
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