У Росії розбився військовий літак Су-24. Це четверта катастрофа за місяць

У Пермі розбився бомбардувальник Су-24. Пілотам вдалося катапультуватися і вижити.

Міноборони РФ підтверджує катастрофу літака, про це в пʼятницю, 27 серпня, повідомило агентство ТАСС

Причиною катастрофи стала відмова техніки під час тренувального польоту.

Катастрофа сталася в районі міста Верещагино. Пілоти не місцеві, вони прилетіли в регіон на навчання. Літак належить Східному військовому округу.

Су-24 — радянський фронтовий бомбардувальник, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів, зокрема у складних погодних умовах. Він може вражати наземні та надводні цілі вдень та вночі, зокрема на малих висотах.