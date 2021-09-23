У Росії розбився літак Ан-26. Екіпаж загинув

У Росії МОЗ Хабаровського краю підтвердив, що всі члени екіпажу літака Ан-26, який зазнав аварії напередодні, загинули.

Влада обіцяє надати допомогу родичам шести загиблих. Вони отримають по мільйону рублів, пише «Ехо Москви».

Літак здійснював обліт систем навігаційного радіоспостереження, але за 38 км від аеропорту Хабаровська Ан-26 зник з радарів.

Рятувальні служби вранці у четвер, 23 вересня, знайшли уламки літака. Причини катастрофи поки не встановлені — слідчі вилучили з хабаровського аеропорту документи і зразки палива, а також допитали співробітників компанії, яка обслуговувала літак перед вильотом.

Слідчий комітет порушив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.