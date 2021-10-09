У Росії зафіксовано найбільший показник добової смертності від COVID з початку пандемії

У Росії за минулу добу зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії — померли 968 осіб.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Найбільше смертей у Москві — 70, у Санкт-Петербурзі — 61, і у Свердловській області — 48. Загальна кількість жертв COVID-19 в РФ досягла 215 453.
Крім цього, до максимуму за всю пандемію наблизився показник добової захворюваності — за 8 жовтня зареєстрували 29 362 випадки. Причому зараження фіксували в усіх регіонах країни. У Москві кількість хворих різко зросла — з 4 594 людей за 7 жовтня до 6 001 за 8 жовтня.
- У Росії останнім часом щодня оновлюються рекорди за кількістю хворих і померлих від коронавірусу. У країні недавно був встановлений новий максимум за захворюваністю з початку року. При цьому журналісти повідомляли, що влада навмисно занижує статистику — хворих і померлих може бути набагато більше.
- У середині вересня президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні — захворіли люди, які опікуються безпекою. Повернувся до роботи він 29 вересня.