Ісландія на тлі рішення країн Скандинавії відмовилася від використання вакцини Moderna

Ісландія зупинила вакцинацію громадян препаратом Moderna від коронавірусу на тлі введених обмежень у Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії через ризик розвитку міокардиту.

Про це повідомляє Управління охорони здоровʼя Ісландії.

«Оскільки запасів вакцини компанії Pfizer-BioNTech на території країни достатньо, головний епідеміолог прийняв рішення не використовувати вакцину Moderna в Ісландії», — сказано в повідомленні.

Вакцину Moderna кололи протягом останніх двох місяців як бустерну дозу жителям, щепленим однодозовою вакциною Johnson & Johnson. Також компонент вакцини Moderna отримували літні жителі і люди з ослабленим імунітетом, які були раніше щеплені двома дозами іншої вакцини.