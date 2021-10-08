Ісландія на тлі рішення країн Скандинавії відмовилася від використання вакцини Moderna

Ісландія зупинила вакцинацію громадян препаратом Moderna від коронавірусу на тлі введених обмежень у Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії через ризик розвитку міокардиту.
Про це повідомляє Управління охорони здоровʼя Ісландії.
«Оскільки запасів вакцини компанії Pfizer-BioNTech на території країни достатньо, головний епідеміолог прийняв рішення не використовувати вакцину Moderna в Ісландії», — сказано в повідомленні.
Вакцину Moderna кололи протягом останніх двох місяців як бустерну дозу жителям, щепленим однодозовою вакциною Johnson & Johnson. Також компонент вакцини Moderna отримували літні жителі і люди з ослабленим імунітетом, які були раніше щеплені двома дозами іншої вакцини.
- 6 жовтня Швеція, Данія і Норвегія вирішили призупинити вакцинацію препаратом Moderna серед молодших вікових груп через можливі рідкісні побічні ефекти (міокардит і перикардит). 7 жовтня Фінляндія зупинила щеплення вакциною Moderna чоловіків до 30 років.
- У липні Євросоюз розкрив статистику побічних ефектів після вакцинації. Вакцина Moderna на 20 мільйонів щеплень показала 19 випадків захворювання серця.