Исландия на фоне решения стран Скандинавии отказалась от использования вакцины Moderna

Исландия остановила вакцинацию граждан препаратом Moderna от коронавируса на фоне введенных ограничений в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании из-за риска развития миокардита.

Об этом сообщает Управления здравоохранения Исландии.

«Поскольку запасов вакцины компании Pfizer-BioNTech на территории страны достаточно, главный эпидемиолог принял решение не использовать вакцину Moderna в Исландии», — сказано в сообщении.

Вакцину Moderna кололи в течение последних двух месяцев в качестве бустерной дозы жителям, привитым однодозовой вакциной Johnson & Johnson. Также компонент вакцины Moderna получали пожилые жители и люди c ослабленным иммунитетом, ранее привитые двумя дозами другой вакцины.