Финляндия приостанавливает прививки вакциной Moderna мужчин до 30 лет из-за рисков

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет от коронавируса препаратом Moderna из-за риска развития миокардита.
Об этом сообщает гостелерадиокомпания Yle.
По словам директора Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминена, применение вакцины Moderna Spikevax у мальчиков и молодых мужчин вызывает чуть более повышенную вероятность развития миокардита. Хотя в большинстве случаев миокардит длится несколько дней и проходит бессимптомно.
В своем заявлении Салминен сослался на результаты исследования, проведенного в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.
Теперь в стране эту группу людей будут прививать вакциной от Pfizer. Тем, кто уже получил первую дозу вакцины Moderna, вторую будут колоть препаратом Pfizer.
- 6 октября Швеция и Дания решили приостановить вакцинацию препаратом Moderna среди младших возрастных групп из-за возможных редких побочных эффектов (миокардита и перикардита).
- В июле Евросоюз раскрыл статистику побочных эффектов после вакцинации. Вакцина Moderna на 20 миллионов прививок показала 19 случаев заболевания сердца.