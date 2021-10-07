Финляндия приостанавливает прививки вакциной Moderna мужчин до 30 лет из-за рисков

Финляндия приостановила вакцинацию мужчин в возрасте до 30 лет от коронавируса препаратом Moderna из-за риска развития миокардита.

Об этом сообщает гостелерадиокомпания Yle.

По словам директора Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминена, применение вакцины Moderna Spikevax у мальчиков и молодых мужчин вызывает чуть более повышенную вероятность развития миокардита. Хотя в большинстве случаев миокардит длится несколько дней и проходит бессимптомно.

В своем заявлении Салминен сослался на результаты исследования, проведенного в Финляндии, Швеции, Норвегии и Дании.

Теперь в стране эту группу людей будут прививать вакциной от Pfizer. Тем, кто уже получил первую дозу вакцины Moderna, вторую будут колоть препаратом Pfizer.