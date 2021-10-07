Фінляндія призупиняє щеплення вакциною Moderna чоловіків до 30 років через ризики

Фінляндія призупинила вакцинацію чоловіків у віці до 30 років від коронавірусу препаратом Moderna через ризик розвитку міокардиту.

Про це повідомляє держтелерадіокомпанія Yle.

За словами директора Національного інституту охорони здоровʼя і соціального розвитку Міка Салмінена, застосування вакцини Moderna Spikevax у хлопчиків і молодих чоловіків викликає більш підвищену ймовірність розвитку міокардиту. Хоча в більшості випадків міокардит триває кілька днів і проходить безсимптомно.

У своїй заяві Салмінен послався на результати дослідження, проведеного в Фінляндії, Швеції, Норвегії та Данії.

Тепер у країні цю групу людей будуть щеплювати вакциною від Pfizer. Тим, хто вже отримав першу дозу вакцини Moderna, другу робитимуть препаратом Pfizer.