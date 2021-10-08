Spotify і Deezer видалили альбом українського гурту «Пирятин» після скарги екскомандира бойовиків «ДНР»

Музичні стримінгові сервіси Spotify і Deezer видалили альбом українського гурту «Пирятин» після скарги на пісню «Арта» з подачі російського письменника Захара Прилєпіна, який був командиром «батальйону» бойовиків «ДНР».

Гурт у своєму Facebook 3 жовтня опублікувала скриншот з Telegram-каналу Прилєпіна зі зверненням до нього одного з читачів. Той скаржився на пісню з альбому 2018 року «Атентат», в якій йому не сподобалися рядок зі словами «як добре вбивати москалів». Читач попросив Прилєпіна «звернути увагу на проблему».

Уже сьогодні, 8 жовтня, фронтмен групи Іван Семесюк повідомив, що альбом «Атентат», куди увійшла пісня «Арта», вилучений зі Spotify, Deezer і російського сервісу «Яндекс.Музика» через масові скарги з подачі Прилєпіна.

Виданню «Слух» у гурті заявили, що компанія Symphonic, яка відповідає за розміщення музики на стримінгах, почала переговори з платформами.

«Основна претензія американського офісу була до слова «кацап». Дистрибʼютор переклав текст і відправив посилання на етимологію слова, щоб довести, що це не образливо. Там пояснили, що «кацап» — це щось на зразок gringo [англомовний виходець з іншої країни]», — розповіли в гурті.

Наразі альбом «Атентат» залишається доступним в Apple Music і YouTube Music.