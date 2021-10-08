Spotify и Deezer удалили альбом украинской группы «Пирятин» после жалобы экс-командира боевиков «ДНР»

Музыкальные стриминговые сервисы Spotify и Deezer удалили альбом украинской группы «Пирятин» после жалобы на песню «Арта» с подачи российского писателя Захара Прилепина, который был командиром «батальона» боевиков «ДНР».

Группа в своем Facebook 3 октября опубликовала скриншот из Telegram-канала Прилепина с обращением к нему одного из читателей. Тот жаловался на песню из альбома 2018 года «Атентат», в которой ему не понравились строчка со словами «как хорошо убивать москалей». Читатель попросил Прилепина «обратить внимание на проблему».

Уже сегодня, 8 октября, фронтмен группы Иван Семесюк сообщил, что альбом «Атентат», куда вошла песня «Арта», удален из Spotify, Deezer и российского сервиса «Яндекс.Музыка» из-за массовых жалоб с подачи Прилепина.

Изданию «Слух» в группе заявили, что компания Symphonic, которая отвечает за размещение музыки на стримингах, начала переговоры с платформами.

«Основная претензия американского офиса была к слову «кацап». Дистрибьютор перевел текст и отправил ссылку на этимологию слова, чтобы доказать, что это не оскорбление. Там пояснили, что «кацап» — это что-то вроде gringo [англоговорящий выходец из другой страны]», — рассказали в группе.

Сейчас альбом «Атентат» остается доступным в Apple Music и YouTube Music.