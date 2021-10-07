Зеленський подав апеляцію на рішення суду про скасування його указу щодо звільнення Тупицького

Президент Володимир Зеленський подав апеляцію на рішення суду про скасування його указу щодо звільнення голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це пише Верховний суд у своєму Facebook.

«Велика Палата ВС розгляне справу щодо оскарження указу президента, яким скасовано призначення судді КСУ», — йдеться у повідомленні.

Судове засідання призначили на 17 листопада 2021 року.