Зеленський подав апеляцію на рішення суду про скасування його указу щодо звільнення Тупицького

Президент Володимир Зеленський подав апеляцію на рішення суду про скасування його указу щодо звільнення голови Конституційного суду Олександра Тупицького.
Про це пише Верховний суд у своєму Facebook.
«Велика Палата ВС розгляне справу щодо оскарження указу президента, яким скасовано призначення судді КСУ», — йдеться у повідомленні.
Судове засідання призначили на 17 листопада 2021 року.
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.
- 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ. В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.