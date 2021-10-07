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Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении Тупицкого

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Президент Владимир Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом пишет Верховный суд в своем Facebook.

«Большая Палата ВС рассмотрит дело об обжаловании указа президента, которым отменено назначение судьи КСУ», — говорится в сообщении.

Судебное заседание назначили на 17 ноября 2021 года.

  • 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
  • Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
  • 14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. В Офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему.