Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении Тупицкого

Президент Владимир Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом пишет Верховный суд в своем Facebook.

«Большая Палата ВС рассмотрит дело об обжаловании указа президента, которым отменено назначение судьи КСУ», — говорится в сообщении.

Судебное заседание назначили на 17 ноября 2021 года.