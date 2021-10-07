Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении Тупицкого

Президент Владимир Зеленский подал апелляцию на решение суда об отмене его указа об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
Об этом пишет Верховный суд в своем Facebook.
«Большая Палата ВС рассмотрит дело об обжаловании указа президента, которым отменено назначение судьи КСУ», — говорится в сообщении.
Судебное заседание назначили на 17 ноября 2021 года.
- 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Зеленский мотивировал свое решение тем, что «отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины».
- Перед этим, 29 декабря 2020 года, Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. В КСУ назвали указ президента юридически ничтожным, а Тупицкий его обжаловал.
- 14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене указа о назначении Тупицкого судьей КСУ. В Офисе президента заявили, что Верховный суд пытается защитить коррупционную систему.