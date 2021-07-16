Верховный суд ответил на критику Офиса президента за решение по экс-главе КС Тупицкому

Накануне Офис президента раскритиковал решение Верховного суда по бывшему главе Конституционного суда Александру Тупицкому, назвав его попыткой сорвать судебную реформу. Верховный суд в ответ заявил, что Кассационный административный суд в своем решении руководствовался принципом верховенства права.

Об этом говорится в заявлении Верховного суда.

ВС заверяет, что поддерживает положительные сдвиги, направленные на построение независимого и справедливого суда, но подчеркивает, что все изменения должны происходить в соответствии с Конституцией.

ВС отдельно акцентировал внимание на разделении государственной власти в Украине, намекая на незаконность решения президента об отстранении Тупицкого.

В сообщении суда указано, что судебная реформа невозможна «без уважения к независимости суда и судей и без понимания функций и роли суда в государстве».