Росія та Сербія домовляються про укладення нового газового контракту

Сербія і Росія ведуть переговори про укладення нового довгострокового газового контракту між країнами.
Про це повідомив сербський міністр з інноваційного і технологічного розвитку Ненад Попович, пише ТАСС.
«Якраз тривають переговори про новий довгостроковий контракт між «Газпромом» і «Сербіягазом», — заявив він після підписання протоколу 19-го пленарного засідання російсько-сербського міжурядового комітету з торгівлі, економічного і науково-технічного співробітництва.
Віцепремʼєр РФ Юрій Борисов заявив, що сподівається на укладення контракту вже до кінця 2021 року.
«Я сподіваюся, що «Газпром» до кінця року укладе на вигідних умовах договір, сподіваюся, довгостроковий договір на поставку в Сербію газу», — сказав він.
- На тлі рекордного здорожчання газу керівники міністерств економіки і фінансів Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції запропонували провести розслідування. Водночас російський президент Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ.
- У середині вересня ціна на газ у Європі зросла до $850 за тисячу кубометрів. Вищою вона була лише у березні 2018 року — $969. Причина такої високої ціни полягає в низьких запасах газу в підземних сховищах Європи.
- Уряди низки країн Європейського Союзу вимагають розслідувати ситуацію. В Адміністрації президента США Джо Байдена прогнозують, що Європі цієї зими не вистачить газу.
- 7 жовтня ціни на фʼючерси на газ у Європі різко знизились після стрімкого подорожчання до майже двох тисяч доларів за тисячу кубометрів.