Росія та Сербія домовляються про укладення нового газового контракту

Сербія і Росія ведуть переговори про укладення нового довгострокового газового контракту між країнами.

Про це повідомив сербський міністр з інноваційного і технологічного розвитку Ненад Попович, пише ТАСС.

«Якраз тривають переговори про новий довгостроковий контракт між «Газпромом» і «Сербіягазом», — заявив він після підписання протоколу 19-го пленарного засідання російсько-сербського міжурядового комітету з торгівлі, економічного і науково-технічного співробітництва.

Віцепремʼєр РФ Юрій Борисов заявив, що сподівається на укладення контракту вже до кінця 2021 року.

«Я сподіваюся, що «Газпром» до кінця року укладе на вигідних умовах договір, сподіваюся, довгостроковий договір на поставку в Сербію газу», — сказав він.