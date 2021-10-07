У Європі різко обвалилася ціна на газ

Ціни на фʼючерси на газ у Європі різко знизились після стрімкого подорожчання до майже двох тисяч доларів за тисячу кубометрів.

Під час торгів 7 жовтня котирування знизились до 1 100 доларів за тисячу кубометрів. Про це свідчать дані, оприлюднені європейською біржею ICE.

Станом на ранок ф’ючерсний контракт на листопадову поставку однієї мегават-години газу на нідерландський хаб TTF коштує 90 євро. Тобто тисяча кубометрів блакитного палива коштує 1 095 доларів.

При цьому протягом кількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі стрімко зростала, встановивши кілька рекордів. Вдень 6 жовтня ціна за тисячу кубометрів газу сягнула 1 950 доларів.

На тлі рекордного здорожчання газу керівники міністерств економіки і фінансів Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції запропонували провести розслідування. Водночас російський президент Володимир Путін звинуватив Єврокомісію в різкому зростанні ціни на газ.