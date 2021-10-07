В Европе резко обвалилась цена на газ

Цены на фьючерсы на газ в Европе резко снизились после стремительного подорожания до почти двух тысяч долларов за тысячу кубометров.
Во время торгов 7 октября котировки снизились до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные европейской биржей ICE.
По состоянию на утро фьючерсный контракт на ноябрьскую поставку одного МВт-часа газа на нидерландский хаб TTF стоит 90 евро. То есть тысяча кубометров голубого топлива стоит 095 долларов.
При этом в течение нескольких недель в сентябре и в начале октября стоимость газа в Европе стремительно росла, установив несколько рекордов. Днем 6 октября цена за тысячу кубометров газа достигла 1 950 долларов.
На фоне рекордного подорожания газа руководители министерств экономики и финансов Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции предложили провести расследование. В то же время российский президент Владимир Путин обвинил именно Еврокомиссию в резком росте цены на газ.
- В середине сентября цена на газ в Европе выросла до $850 за тысячу кубометров. Выше она была только в марте 2018 года — $969. Причина столь высокой цены заключается в низких запасах газа в подземных хранилищах Европы.
- Правительства ряда стран Европейского Союза требуют расследовать ситуацию.
- В Администрации президента США Джо Байдена прогнозируют, что Европе этой зимой не хватит газа.