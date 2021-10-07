Россия и Сербия договариваются о заключении нового газового контракта

Сербия и Россия ведут переговоры о заключении нового долгосрочного газового контракта между странами.

Об этом сообщил сербский министр по инновационному и технологическому развитию Ненад Попович, пишет ТАСС.

«Как раз идут переговоры о новом долгосрочном контракте между «Газпромом» и «Сербиягазом», — заявил он после подписания протокола 19-го пленарного заседания российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение контракта уже до конца 2021 года.

«Я надеюсь, что «Газпром» до конца года заключит на выгодных условиях договор, надеюсь на долгосрочный договор о поставке в Сербию газа», — сказал он.