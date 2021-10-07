Нардеп Гончаренко показав нове місце Разумкова у залі парламенту — «на гальорці»

Після звільнення з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова пересадили на задні ряди парламентської зали.
Про це у Telegram повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
«У «слуг народу» логіка кварталівських: є перші ряди — дорогі, а є гальорка. Ось Разумкова посадили до нас на гальорку», — написав нардеп. Пізніше Гончаренко уточнив, додавши, що тепер Разумков сидітиме в Раді поруч з ним.
Сам Разумков на брифінгу після рішення парламенту розповів, що вже зібрав свої речі у кабінеті спікера і додав, що не знає, де сидітиме в парламенті.
- 30 вересня стало відомо, що нардепи збирають підписи за відставку Разумкова. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія назвав причиною цього «холодну регламентну війну». Президент Володимир Зеленський заявляв, що партія має до голови парламенту «мільйон запитань».
- Конфлікт між «Слугою народу» і головою ВР почався після того, як Разумков направив на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про деолігархізацію до його розгляду у другому читанні в Раді. У «Слузі народу» просили, щоб закон передали після його ухвалення.