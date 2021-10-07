Нардеп Гончаренко показав нове місце Разумкова у залі парламенту — «на гальорці»

Після звільнення з посади спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова пересадили на задні ряди парламентської зали.

Про це у Telegram повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«У «слуг народу» логіка кварталівських: є перші ряди — дорогі, а є гальорка. Ось Разумкова посадили до нас на гальорку», — написав нардеп. Пізніше Гончаренко уточнив, додавши, що тепер Разумков сидітиме в Раді поруч з ним.

Сам Разумков на брифінгу після рішення парламенту розповів, що вже зібрав свої речі у кабінеті спікера і додав, що не знає, де сидітиме в парламенті.