Нардеп Гончаренко показал новое место Разумкова в зале парламента — «на галерке»

После увольнения с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова пересадили на задние ряды парламентского зала.

Об этом в Telegram сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«У «слуг народа» логика кварталовская: есть первые ряды — дорогие, а есть галерка. Вот Разумкова посадили к нам на галерку», — написал нардеп. Позже Гончаренко уточнил, добавив, что теперь Разумков будет сидеть в Раде по соседству с ним.

Сам Разумков на брифинге после решения парламента рассказал, что уже собрал свои вещи в кабинете спикера и добавил, что не знает, где будет сидеть в парламенте.