Нардеп Гончаренко показал новое место Разумкова в зале парламента — «на галерке»

После увольнения с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова пересадили на задние ряды парламентского зала.
Об этом в Telegram сообщил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«У «слуг народа» логика кварталовская: есть первые ряды — дорогие, а есть галерка. Вот Разумкова посадили к нам на галерку», — написал нардеп. Позже Гончаренко уточнил, добавив, что теперь Разумков будет сидеть в Раде по соседству с ним.
Сам Разумков на брифинге после решения парламента рассказал, что уже собрал свои вещи в кабинете спикера и добавил, что не знает, где будет сидеть в парламенте.
- 30 сентября стало известно, что нардепы собирают подписи за отставку Разумкова. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия назвал причиной этого «холодную регламентную войну». Президент Владимир Зеленский заявлял, что у партии к главе парламента есть «миллион вопросов».
- Конфликт между «Слугой народа» и председателем ВР начался после того, как Разумков направил на экспертизу в Венецианскую комиссию законопроект о деолигархизации до его рассмотрения во втором чтении в Раде. В «Слуге народа» просили, чтобы закон передали после его принятия.