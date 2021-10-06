Глава Мінюсту пообіцяв, що штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарів восени не буде

У жовтні та листопаді українські компанії не штрафуватимуть за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) через велику кількість юридичних осіб, які мають подати відповідну інформацію державному реєстратору.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook.

«З огляду на кількість юридичних осіб (понад 1 млн), які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, та пропускну спроможність реєстраційної системи (наразі відомості подали лише 171 333 юрособи), пропуск дедлайну буде зумовлений об’єктивними причинами», — наголосив він.