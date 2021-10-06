Глава Минюста пообещал, что штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарах осенью не будет

В октябре и ноябре украинские компании не будут штрафовать за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах (КБВ) из-за большого количества юридических лиц, должны подать соответствующую информацию государственному регистратору.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

«Учитывая количество юридических лиц (более 1 млн), которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, и пропускную способность регистрационной системы (сейчас сведения подали только 171 333 юрлица), пропуск дедлайна будет обусловлен объективными причинами», — подчеркнул он.