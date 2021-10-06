В Україну йдуть перші нічні морози

У четвер, 7 жовтня, в Україну прийдуть нічні морози, подекуди очікується -1 °С.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Як зазначили синоптики, на погодні умови все ще впливатиме антициклон, тому опадів не передбачається, прогнозується невелика хмарність. Вітер східний, південно-східний, 7—12 м/с, у більшості західних та південно-східних областей пориви 15—20 м/с.
Температура вночі від +4° до -1 °С, вдень +10...+15 °С, на Закарпатті вночі +5...+10 °С, вдень +14...+19 °С.
За даними УГМЦ, морози вночі очікуються у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській та Черкаській областях.
У Київській області 7 жовтня опади також не очікуються, вітер південно-східний, 7—12 м/с. Температура вночі +4...-1 °С, вдень +10...+15 °С.
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