В Україну йдуть перші нічні морози

У четвер, 7 жовтня, в Україну прийдуть нічні морози, подекуди очікується -1 °С.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Як зазначили синоптики, на погодні умови все ще впливатиме антициклон, тому опадів не передбачається, прогнозується невелика хмарність. Вітер східний, південно-східний, 7—12 м/с, у більшості західних та південно-східних областей пориви 15—20 м/с.

Температура вночі від +4° до -1 °С, вдень +10...+15 °С, на Закарпатті вночі +5...+10 °С, вдень +14...+19 °С.

За даними УГМЦ, морози вночі очікуються у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській та Черкаській областях.

У Київській області 7 жовтня опади також не очікуються, вітер південно-східний, 7—12 м/с. Температура вночі +4...-1 °С, вдень +10...+15 °С.