В Украину идут первые ночные морозы

В четверг, 7 октября, в Украину придут ночные морозы, местами ожидается -1 °С.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Как отметили синоптики, на погодные условия все еще будет влиять антициклон, поэтому осадки не ожидаются, прогнозируется переменная облачность. Ветер восточный, юго-восточный, 7—12 м/с, в большинстве западных и юго-восточных областей порывы 15—20 м/с.

Температура ночью от +4 до -1 °С, днем +10...+15 °С, на Закарпатье ночью +5...+10 °С, днем +14...+19 °С.

По данным УГМЦ, морозы ночью ожидаются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской и Черкасской областях.

В Киевской области 7 октября осадки также не ожидается, ветер юго-восточный, 7—12 м/с. Температура ночью +4...-1 °С, днем +10...+15 °С.