Глава МВС Монастирський прокоментував напад на журналістів «Схем» і анонсував підозри

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський відреагував на напад на журналістів програми «Схеми» в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера.
Глава МВС обіцяє, що розслідування не забере багато часу.
Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку.
«Найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який теж буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ і направлений на експертизу», — зазначив Монастирський.
Він нагадав, що за заявою журналістів відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності.
«Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка щодо співробітників ЗМІ неприпустима в демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців», — резюмував міністр.
Також на інцидент відреагувала генпрокурор Ірина Венедіктова.
«У цьому питанні немає місць для роздумів — справедливе й ефективне розслідування, підозра, передача в суд, вирок. Ми в Офісі генпрокурора не можемо і не будемо покривати, вибачте, безумство, продемонстроване співробітниками державного банку», — наголосила генпрокурор.
- 4 жовтня журналісти-розслідувачі програми «Схеми» заявили про напад на знімальну групу в кабінеті голови правління державного Укрексімбанку Євгена Мецгера. За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтервʼю з Мецгером — йому не сподобалися запитання, після чого працівники банку вилучили у журналістів техніку і видалили записи.
- У банку факт нападу спростовують, стверджуючи, що журналісти намагалися отримати секретну інформацію. Редакція «Схем» звинуватила Укрексімбанк у приховуванні правди у своєму коментарі. Нацполіція і Наглядова рада Укрексімбанку почали розслідування.
- Пізніше редакції програми «Схеми» вдалося відновити відеозапис інциденту, поліція долучила його до матеріалів справи. В Офісі президента поведінку Мецгера й охорони назвали «неприпустимою».
- Уранці 6 жовтня глава правління Укрексімбанку Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на час розслідування інциденту.