Глава МВД Монастырский прокомментировал нападение на журналистов «Схем» и анонсировал подозрения

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский отреагировал на нападение на журналистов программы «Схемы» в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера.
Глава МВД обещает, что расследование не займет много времени.
Полиция уже привлекла к материалам расследования распространенное в интернете видео из кабинета главы правления Укрэксимбанка.
«В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, которая также будет приобщена к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлена на экспертизу», — отметил Монастырский.
Он напомнил, что по заявлению журналистов открыто уголовное производство по факту препятствования журналистской деятельности.
«Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будут объявлены подозрения. От себя добавлю, что такое поведение с сотрудниками СМИ недопустимо в демократическом обществе и обязательно получит надлежащую правовую оценку правоохранителей», — резюмировал министр.
Также на инцидент отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова.
«В этом вопросе нет мест для размышлений — справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор. Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка», — отметила генпрокурор.
- 4 октября журналисты-расследователи программы «Схемы» заявили о нападении на съемочную группу в кабинете главы правления государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера. По их словам, инцидент произошел во время записи интервью с Мецгером — ему не понравились вопросы, после чего сотрудники банка отобрали у журналистов технику и удалили записи.
- В банке факт нападения отрицают, утверждая, что журналисты пытались получить секретную информацию. Редакция «Схем» обвинила Укрэксимбанк в сокрытии правды в своем комментарии. Нацполиция и Наблюдательный совет Укрэксимбанка начали расследование.
- Позже редакции программы «Схемы» удалось восстановить видеозапись инцидента, полиция привлекла ее к материалам дела. В Офисе президента поведение Мецгера и охраны назвали «недопустимым».
- Утром 6 октября глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на время расследования ситуации.