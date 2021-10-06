Суд змінив запобіжний захід одному з учасників акції «Нацкорпусу» на Банковій, яка закінчилася сутичками

Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на нічний домашній арешт для члена «Національного корпусу» Олега Довбиша, підозрюваного в хуліганських діях під будівлею Офісу президента 14 серпня.

Про це повідомила пресслужба «Національного корпусу».

Запобіжний захід діятиме до 28 жовтня. Водночас Дмитра Кухарчука суддя залишив під вартою, хоча що сторона обвинувачення не надала обґрунтування необхідності продовжувати арешт. Зазначається, що це повʼязано з тим, що саме Кухарчук був ініціатором акції на День прапора, коли ветерани намагалися поставити запитання президенту Володимиру Зеленському.

Довбиша звинувачують у нібито побитті співробітника поліції «заздалегідь заготовленим предметом» — ногою. Кухарчука обвинувачують у нібито завданні удару рукою «у невизначену частину тіла поліцейського».