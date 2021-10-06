Суд изменил меру пресечения одному из участников акции «Нацкорпуса» на Банковой, которая закончилась столкновениями

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест для члена «Национального корпуса» Олега Довбыша, подозреваемого в хулиганских действиях под зданием Офиса президента 14 августа.

Об этом сообщила пресс-служба «Национального корпуса».

Мера пресечения будет действовать до 28 октября. При этом Дмитрия Кухарчука судья оставил под стражей, хотя сторона обвинения не предоставила обоснование необходимости продлевать арест. Отмечается, что это связано с тем, что именно Кухарчук был инициатором акции на День флага, когда ветераны пытались задать вопрос президенту Владимиру Зеленскому.

Довбыша обвиняют в якобы избиения сотрудника полиции «заранее заготовленным предметом» — ногой. Кухарчука обвиняют в якобы нанесении удара рукой «в неопределенную часть тела полицейского».